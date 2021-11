Challenger de Pau - Michael Geerts sorti au 2e tour

Michael Geerts a été éliminé au 2e tour du Challenger de Pau, un tournoi de tennis sur surface dure doté de 88.520 euros, mercredi en France.

Le joueur belge de 26 ans, 340e mondial et issu des qualifications, a vu son parcours s'arrêter face au Français Harold Mayo (ATP 436), 19 ans et bénéficiaire d'une invitation de la part des organisateurs de cet Open Pau-Pyrénées. Mayo l'a emporté en trois sets 6-0, 4-6, 7-6 (7/5) en 2 heures et 20 minutes. Plus tôt dans la journée, Julien Cagnina (ATP 537) a lui été éliminé au 1er tour après sa défaite 6-0, 7-5 face au Danois Holger Vitus Nodskov Rune, 18 ans, 108e mondial et tête de série N.2. Michael Geerts est toujours en lice en double, qu'il dispute avec le Français Maxime Janvier. Le duo affrontera jeudi au 2e tour la paire tête de série N.3 formée par le Monégasque Romain Arneodo et l'Autrichien Tristan-Samuel Weissborn. (Belga)