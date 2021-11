Eurocoupe - Victoires pour Loïc Schwartz (Promitheas) et Sam Van Rossom

Les Grecs de Promitheas, avec Loïc Schwartz, ont enchaîné une deuxième victoire de suite en Eurocoupe mercredi soir en s'imposant sur le parquet des Allemands d'Ulm (65-71). Sam Van Rossom et son équipe de Valence l'ont également emporté, au bout du suspense, face aux Français de Bourg-en-Bresse (98-95).

Si la première mi-temps entre Ulm et Promitheas était équilibrée (32-31), les visiteurs ont fait la différence au retour des vestiaires grâce à Kendrick Ray (14 points et 6 passes) pour passer à 46-54 après 30 minutes avant de gérer la fin du match (65-71). Le Belge Loïc Schwartz termine la rencontre avec 3 rebonds et 1 passe en 14 minutes. De son côté, Valence a pu profiter d'un bon Sam Van Rossom pour s'imposer, au bout du suspense, face aux Français de Bourg-en-Bresse au terme d'une rencontre serrée de bout en bout (24-17/50-43/70-71et 98-95). Le meneur belge termine la rencontre avec 8 points, 2 rebonds et 6 passes en 24 minutes. Au classement, Promitheas pointe à la 9e place avec un bilan de 2 victoires pour 3 défaites alors que les Espagnols de Valence grimpent à la 4e place avec 3 victoires et 2 défaites. Les huit meilleures équipes de chaque groupe, composé de dix formations, seront qualifiées pour le deuxième tour de l'Eurocoupe. (Belga)