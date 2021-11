Le masque exigé en intérieur même avec CST, un autotest possible dans les discothèques

Le Covid Safe Ticket, le passe qui prouve qu'une personne est vaccinée, a été testée négative au coronavirus ou a été malade et est rétablie, va désormais être assorti du port du masque obligatoire dans les évènements et établissements où il est demandé, a informé mercredi le Premier ministre Alexander De Croo à l'issue d'un Comité de concertation consacré à la situation sanitaire.

Il ne suffira donc plus de présenter son CST pour aller au cinéma, par exemple, il sera également requis de garder son masque une fois entré. Cela vaut pour les évènements (publics et privés) de plus de 50 personnes en intérieur ou 100 à l'extérieur, mais aussi pour les bars et restaurants et les lieux culturels et de divertissement en intérieur. Cela vaut également pour les discothèques et lieux dansants, mais avec ici une alternative possible: si on ne veut pas faire danser ses clients avec masque, on peut exiger un autotest sur place en plus du Covid Safe Ticket, ressort-il du Codeco. (Belga)