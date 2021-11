Port du masque, covid safe ticket+ et télétravail pour éviter la flambée

Le port du masque obligatoire étendu et appliqué à partir de 10 ans, le retour du télétravail obligatoire durant 4 jours par semaine jusqu'au 12 décembre et le covid safe ticket imposé pour certains événements en combinaison avec le masque ou un test, tels sont les trois mesures sur lesquelles le comité de concertation mise pour contenir la progression de la Covid-19 alors que l'automne a commencé.

"Le comité de concertation a fait le choix de la prudence maximale. Prévenir et protéger, et non fermer", a souligné le Premier ministre, Alexander De Croo, au cours d'une conférence de presse. "Qu'il y ait une déception et une frustration, je le comprends", a-t-il ajouté. Mais la quatrième vague de la pandémie progresse et le nombre d'hospitalisations croît de manière inquiétante. "Les signaux d'alarme sont au rouge". (Belga)