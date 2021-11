Quelques gouttes avant un temps sec

Quelques pluies ou bruines passagères traverseront le pays du littoral vers l'Ardenne, ce mercredi matin, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps deviendra assez rapidement sec sur le nord-ouest du pays, et ensuite sur la partie centrale. Cependant la grisaille et le risque de faibles précipitations se maintiendront jusqu'en soirée au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima varieront entre 5 degrés en haute Ardenne et 11 degrés en Flandre, sous un vent modéré à assez fort en bord de mer.

Les dernières petites pluies quitteront l'Ardenne vers l'est dans la soirée. Des voiles nuageux d'altitudes envahiront le pays, en cours de nuit, tandis que le brouillard s'accrochera aux collines de l'Ardenne. Les minima seront compris entre 1 et 4 degrés sur le centre et l'est du pays, et entre 4 et 8 degrés sur l'ouest. Jeudi, le temps sera généralement sec et assez doux avec un ciel partiellement nuageux. (Belga)