Une manifestation de police bloque la circulation place Sainctelette à Bruxelles

Une manifestation de policiers a bloqué la circulation place Sainctelette à Bruxelles jeudi matin. L'action, qui s'est terminée vers 9h, a provoqué d'importantes files de voitures au niveau de ce point d'entrée vers le ring intérieur. Les manifestants ont également bloqué d'autres axes de la capitale, selon la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles: avenue Houba de Strooper à Laeken, boulevard de la Plaine à Ixelles et le rond-point Schuman à Bruxelles.

Bruxelles Mobilité avait annoncé la couleur mercredi, en prévenant que d'importants embarras de circulation étaient à prévoir au niveau de la place Sainctelette et autour de la place, ainsi que sur l'axe E40-A10, dans le tunnel Léopold II. Jeudi, vers 7h30, Bruxelles Mobilité a annoncé que ce tunnel, direction midi, a été fermé en raison de ces problèmes de circulation. Un peu plus tôt déjà, l'entrée du tunnel, côté Basilique, avait été fermée. D'autres endroits ont été également été bloqués par les manifestants jeudi matin, avenue Houba de Strooper à Laeken, boulevard de la Plaine à Ixelles et au rond-point Schuman à Bruxelles. Une dizaine de syndicalistes s'étaient déplacés à chaque endroit de l'action. Depuis lundi, des policiers mènent des actions spontanées de blocage d'axes de circulation importants de la capitale. Ils protestent notamment contre la révision de l'organisation des fins de carrière et contre l'arrêt des négociations sur une revalorisation salariale. Les syndicats de police ont annoncé d'autres actions ponctuelles comme celle-ci dans les prochains mois. (Belga)