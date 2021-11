ATP Finals - Novak Djokovic déroule face à Cameron Norrie

Le dernier match de la phase de groupes du Masters de tennis, les ATP Finals, vendredi à Turin n'avait plus d'influence sur le classement et la composition des demi-finales. Novak Djokovic était assuré de terminer premier du groupe vert et Cameron Norrie (ATP 12), qui a remplacé Stefanos Tsitsipas, blessé, ne pouvait pas intégrer le dernier carré.

Le match inédit a tourné à l'entraînement pour le quintuple lauréat de l'épreuve (2008, 2012, 2013, 2014 et 2015). Djokovic s'est imposé en deux manches 6-2 et 6-1 en à peine 1h06. Samedi en demi-finales, le Serbe N.1 mondial rencontrera l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3), deuxième du groupe rouge et vainqueur du Masters en 2018 (en finale contre Djokovic). Dans l'autre rencontre, le Russe Daniil Medvedev (ATP 2), tenant du titre, sera opposé à Casper Ruud (ATP 8) qui a obtenu la dernière place dans l'après-midi. Le Norvégien a renversé la tendance face au Russe Andrey Rublev (ATP 5) et émergé après 2h23 : 2-6, 7-5 et 7-6 (7/5). (Belga)