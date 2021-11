Grisaille et bruines au menu du week-end

Le week-end sera marqué par un temps particulièrement gris, avec parfois du brouillard et quelques bruines. Il fera plutôt doux pour la saison, selon le bulletin à la mi-journée de l'Institut royal météorologique.

Samedi, le temps sera gris avec toujours la possibilité de faibles précipitations intermittentes. Les maxima se situeront entre 5°C en Hautes Fagnes et 10°C en Flandre. La nuit de samedi à dimanche, différentes zones de précipitations atteindront notre pays par le littoral. Les pluies seront d'abord encore faibles avant de gagner un peu en intensité en fin de nuit sur l'ouest de la Belgique. Dimanche, le ciel sera très nuageux et des brumes ou brouillards matinaux seront encore temporairement possibles en Ardenne. En cours de matinée, une zone de pluie traversera le pays depuis le littoral en direction du sud-est. L'après-midi, quelques éclaircies feront leur apparition dans la moitié nord-ouest du pays tandis que des averses seront possibles, surtout au littoral. Les maxima varieront entre 5 ou 6°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 9°C à la Côte. (Belga)