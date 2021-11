Intoxication au CO d'une famille à Evere: tous les chauffe-eaux de l'immeuble scellés

Une famille de cinq personnes, dont trois enfants de 3, 4 et 11 ans, ont été transférés vendredi soir à l'hôpital pour une intoxication au monoxyde de carbone (CO) à leur domicile situé rue François Van Cutsem à Evere, a indiqué dans la soirée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. L'état de la fille aînée est inquiétant.Une ambulance a été envoyée sur place vers 19h10 pour un souci médical aigu. Le détecteur CO des secouristes s'est déclenché dès leur arrivée dans l'appartement. Des renforts médicaux et pompiers ont été appelés. La famille a été évacuée et les fenêtres ouvertes pour ventiler les lieux. L'empoisonnement a été causé par le chauffe-eau, localisé dans la salle de bain. La pièce est exiguë et ne dispose pas d'une ventilation suffisante. Toute la famille avait fait usage de la salle d'eau ce vendredi soir. L'évacuation des gaz de combustion étant problématique, le chauffe-eau et le compteur de gaz ont été scellés par un technicien de Sibelga envoyé sur place. Les installations étant similaires dans les autres appartements de l'immeuble, elles ont finalement toutes été fermées. Les services communaux et la police de la zone Bruxelles Nord ont pris en charge les habitants. (Belga)