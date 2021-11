Le plus grand réseau hospitalier du pays voit le jour autour de l'ULB

Avec 4.466 lits, Chorus deviendra le plus gros des 25 réseaux hospitaliers de Belgique, rapportent vendredi La Libre Belgique et La Dernière Heure. La collaboration hospitalière organisée autour de l'ULB est désormais sur les rails.

Le réseau public/privé bruxellois, avec une implantation en Brabant wallon, a vu ses statuts approuvés par les sept conseils d'administration concernés, a indiqué aux quotidiens le cabinet d'Alain Maron (Écolo), ministre bruxellois de la Santé. "Nous sommes parvenus à un accord. Cela a été un accouchement dystocique, donc avec beaucoup de complications. Mais, finalement, cela s'est fait", s'est de son côté réjoui le docteur Philippe El Haddad, directeur médical du Chirec. Chorus est un groupement laïc de sept hôpitaux organisés autour de l'ULB, qui compte cinq hôpitaux publics, l'hôpital Saint-Pierre, Brugmann, Bordet et HIS (Iris Sud : Baron Lambert, Bracops, Ixelles, Molière-Longchamp) mais aussi deux hôpitaux privés, Érasme et le Chirec. Pour rappel, les 25 réseaux dits loco-régionaux de Belgique sont nés d'une réforme de la ministre de la Santé Maggie De Block à l'époque en vue de rationaliser les infrastructures belges. (Belga)