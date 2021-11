Un hackathon dans le cadre de la Conférence sur l'avenir de l'Europe

Dans de la cadre de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, le Parlement wallon organise un hackathon de 24 heures qui débutera samedi à 10h00, a-t-il annoncé vendredi.

L'objectif sera de "construire une Europe meilleure" au travers de deux thématiques: l'impact des modes de vie sains et du changement climatique sur la qualité de la vie en Europe d'une part, les barrières à l'emploi des jeunes en Europe d'autre part. Les équipes seront composées de 36 participants âgés de 22 à 36 ans provenant de la société civile et d'organismes identifiés pour leur implication dans l'une des thématiques. Pour mettre en place "un projet opérationnel et innovant", ils seront encadrés par des personnes ressources et des chercheurs. Le meilleur projet dans chacune des thématiques sera désigné par un jury composé de Jacqueline Galant, première vice-présidente du Parlement, Rodolphe Doité, responsable des affaires européennes à "Sport et Citoyenneté", Françoise Kemajou, coordinatrice de "Pour la Solidarité", Arnaud le Grelle, directeur Wallonie-Bruxelles de la fédération belge des opérateurs privés du marché du travail et des prestataires de services RH (Federgon), et Régine Zandona, cheffe de clinique aux Urgences du CHU de Liège, élue Wallonne de l'année en 2020. Le lancement de l'hackathon, la présentation des projets et l'annonce des résultats seront retransmis en direct sur la chaîne YouTube du Parlement de Wallonie, ParlWal TV. (Belga)