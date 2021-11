Une panne électrique affecte plusieurs communes du nord de Bruxelles plongées dans le noir

Une panne électrique d'ampleur affecte ce vendredi soir depuis 19h25 des dizaines des rues dans les communes de Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren et Evere, selon les informations reprises sur le site de Sibelga, le gestionnaire du réseau de distribution pour le gaz naturel et l'électricité dans la région de Bruxelles-Capitale. Il prévoit un rétablissement probable du courant vers minuit.Le problème vient d'un des 45 postes d'alimentation, selon les informations récoltées par plusieurs médias auprès de Sibelga. Chacun alimente plusieurs cabines haute tension et chacune de ces dernières est au centre de la distribution du courant dans tout le quartier avoisinant. Un câble d'Elia, le gestionnaire du réseau haute tension, aurait été endommagé lors de travaux au matin et remplacé par un autre de réserve. C'est ce dernier qui est mis en cause dans les perturbations du réseau de ce vendredi soir. Il est situé en amont du poste d'alimentation générale qui est sans courant. Des dérivations ont permis de réalimenter des clients prioritaires comme les hôpitaux. (Belga)