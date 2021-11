ATP Finals - Daniil Medvedev bat Casper Ruud et va en finale du Masters

Daniil Medvedev a décroché le premier ticket pour la finale du Masters, les ATP Finals, samedi à Turin. Le Russe, 2e mondial et tenant du titre du dernier tournoi de la saison, a battu le Norvégien Casper Ruud (ATP 8) 6-4, 6-2 en 1h19 samedi après-midi.

L'autre demi-finale opposera le Serbe Novak Djokovic (ATP 1) à l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3). En cas de victoire finale, Novak Djokovic rejoindrait le Suisse Roger Federer au nombre de victoire en Masters (6), ce qui, aussi, ferait de lui, à 34 ans, le plus vieux joueur à remporter le Masters, le second de plus de 30 ans après Federer en 2011. Assuré de terminer numéro 1 mondial pour la septième fois (un record), le Serbe a remporté en effet cinq fois le Tournoi des Maîtres, en 2008, 2012, 2013, 2014 et 2015. Après douze éditions à Londres entre 2009 et 2020, le Masters a pris la direction de l'Italie et de Turin. La ville du Piémont accueillera le traditionnel épilogue de la saison jusqu'en 2025. (Belga)