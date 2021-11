F1 - GP du Qatar - Verstappen, 2e mais sous enquête, risque trois places de pénalité

Lewis Hamilton (Mercedes) partira en pole position du premier Grand Prix du Qatar de l'histoire de la Formule 1, 20e manche sur 22 cette saison, après avoir devancé samedi en qualifications le leader du championnat Max Verstappen (Red Bull), qui risque une pénalité sur la grille.

Hamilton compte seulement 14 points de moins que Verstappen avant les trois dernières courses de l'année, dont celle dimanche sur le circuit de Losail, habituellement utilisé par le MotoGP. Verstappen, pourtant "plutôt satisfait de la voiture en qualifs", a relevé que Red Bull était "un peu plus en difficulté ces derniers temps en qualifications... mais parfois on n'est juste pas assez rapides". "C'est difficile de prévoir ce qui va se passer car on n'a jamais fait de course ici", a poursuivi le pilote néerlandais. Verstappen, qui passait derrière Pierre Gasly, 4e, a dit ne pas avoir été gêné par la crevaison du Français en toute fin de session. Mais le Néerlandais a ensuite été convoqué par les commissaires pour avoir supposément ignoré le double drapeau jaune agité, signifiant qu'il devait ralentir. Il sera entendu dimanche à 11h00 belges et risque trois places de pénalité sur la grille. Qu'il parte 2e ou 5e, la stratégie pourrait jouer un rôle important dimanche, sachant que Mercedes pourra s'appuyer sur Valtteri Bottas, qualifié en troisième position... contrairement à Red Bull, dont le deuxième pilote Sergio Pérez est seulement 11e. (Belga)