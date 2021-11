Jupiler Pro League - Luciano D'Onofrio : "Il n'a jamais été question de reprendre Mouscron"

Luciano D'Onofrio a mis un terme aux rumeurs qui font de l'ancien directeur sportif de l'Antwerp le repreneur du Royal Excel Mouscron, club de 1B Pro League. "Il n'a jamais été question de reprendre ce club, ni d'ailleurs ceux d'Eupen ou de Seraing où on m'a également cité précédemment", a dit l'ancien homme fort du Standard dans un communiqué transmis à l'agence Belga.

"J'ai découvert vendredi qu'on faisait état de ma prétendue volonté de reprendre le Royal Excel Mouscron. On va d'ailleurs jusqu'à parler de contacts avancés avec le propriétaire du club - que je ne connais absolument pas - sans que l'on ait pris le soin de me poser la question", a précisé M. D'Onofrio. Luciano D'Onofrio a quitté son poste de directeur sportif de l'Antwerp en mai dernier. Le dirigeant de 66 ans était arrivé à l'Antwerp en 2017 juste après le titre de D1B et la montée dans l'élite du football belge. Durant ces quatre années, le Great Old a remporté une Coupe de Belgique, participé trois fois aux playoffs 1 et a connu la phase de poules de l'Europa League. Avant son passage au Great Old, D'Onofrio a acquis ses lettres de noblesse en Belgique lors de son passage au Standard de Liège entre 1998 et 2011, où il a permis aux Rouches de devenir champions de Belgique (2008 et 2009) et ainsi mettre un terme à 25 ans d'attente. (Belga)