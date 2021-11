Les Belges à l'étranger - Liverpool dicte sa loi à Albert Sambi Lokonga et Arsenal, Carrasco passeur décisif

Liverpool a surclassé Arsenal (4-0) samedi soir à domicile lors de la 12e journée de Premier League. Titulaire au coup d'envoi, Sambi Lokonga est resté 52 minutes sur la pelouse d'Anfield.

Arsenal était invaincu en championnat depuis le 28 août et un revers 5-0 sur le terrain de Manchester City. Les Gunners étaient donc en pleine confiance avant d'affronter Liverpool, qui restait sur une défaite à West Ham. Un match piège par excellence dont les hommes de Jürgen Klopp se sont très bien sortis grâce à des réalisations de Sadio Mane (39e, 1-0) et Diogo Jota (52e, 2-0), avant que l'inévitable Mohamed Salah n'enterre tout espoir d'Arsenal (73e, 3-0). Takumi Minamino a donné au score son allure définitive (77e, 4-0). Un deuxième but de Jota qui allait coûter cher à Lokonga, puisque son entraîneur décidait de le remplacer dans la foulée (53e). Au classement, Liverpool, deuxième avec 25 points, revient à quatre unités de Chelsea. De son côté, Arsenal reste bloqué à la 5e place avec 20 points. Du côté de l'Espagne, l'Atlético de Madrid de Yannick Carrasco, présent toute la rencontre, a assuré le service minimum contre Osasuna pour le compte de la 14e journée de Liga grâce à Felipe (87e, 1-0). Le Brésilien a inscrit de la tête le seul but de la rencontre sur un corner tiré par le Diable Rouge. Grâce à ce court succès, l'Atlético, quatrième avec 26 points, revient à une longueur de son voisin du Real et à deux unités de Séville et de la Real Sociedad. En Allemagne, dans le derby de Berlin, le Hertha, sans Dedryck Boyata suspendu, s'est incliné 2-0 devant l'Union lors de la 12e journée de Bundesliga. (Belga)