Mondiaux de 49erFX - Isaura Maenhaut et Anouk Geurts conservent la huitième place à Oman

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts occupent toujours le 8e rang des championnats du monde de voile en classe 49erFX à l'issue de la cinquième journée, et quatorze régates, samedi au large d'Al Musannah dans le sultanat d'Oman. Le duo belge a terminé 16e puis 4e des deux régates du jour.

En raison du vent faible, qui a poussé les organisateurs à reporter le départ de la première régate du jour, seules deux régates ont été disputées samedi. Au classement, Isaura Maenhaut, 22 ans, et Anouk Geurts, 21 ans, totalisent 111 points. Les Néerlandaises Odile van Aanholt et Elise Ruyter ont consolidé leur première place samedi, en remportant la 13e régate. Avec un total de 56 points, elles devancent les Norvégiennes Helene Naess et Marie Rönningen (72) et les Brésiliennes Martine Grael et Kahena Kunze (75). La course à la médaille est prévue dimanche, où les points seront doublés. (Belga)