Mondiaux de padel - L'équipe féminine termine 6e des Mondiaux, les messieurs neuvièmes

La Belgique a été battue 2-1 par le Brésil en match de classement pour les places 5 et 6 des championnats du monde dames de padel, samedi à Doha, au Qatar. Les messieurs ont eux pris la 9e place.Astrid Dierckx et Evelyne Dom se sont inclinées 6-2, 7-5 avant que Helena Wyckaert et Elyne Boeykens ne rétablisse l'égalité grâce à une victoire 6-4, 6-7, 6-4. Dans le duel décisif pour la 5e place, Dorien Cuypers et Marie Maligo ont été battues sur un double 6-3. Malgré tout, l'équipe belge féminine, 10e au classement mondial et dirigée par Thomas Deschamps, termine à une belle 6e place. La finale a vu l'Espagne décrocher un 6e titre mondial chez les dames grâce à une victoire contre l'Argentine, 8 sacres au compteur. Chez les messieurs, l'équipe belge a pris la mesure de l'Allemagne dans une rencontre pour la 9e place finale grâce aux victoires des paires Laurent Montoisy/Jerome Peeters et Clément Geens/François Gardier. Comme chez les dames, Espagnols et Argentins s'affrontaient en finale. Les Espagnols ont aussi décroché le titre mondial. (Belga)