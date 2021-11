1B Pro League - Deinze tenu en échec par Lommel

Pour sa première sortie dans son stade rebaptisé Dakota Arena, Deinze a été tenu en échec 3-3 par Lommel dans un match comptant pour la 12e journée de 1B Pro League. Au classement, le club de Flandre orientale se retrouve cinquième (16 points) et Lommel reste sixième (14 points).

Auteur d'un triplé (11e, 18e , 29e), Lennart Mertens a pourtant permis au club de Flandre orientale de prendre les devants. Lommel a réduit une première fois son retard par Kolbeinn Thordarson (19e, 2-1) et Arthur Sales a remis les deux équipes à égalité grâce à un doublé (58e, 65e). Plus tôt dans la soirée, le RWDM est allé s'imposer 0-2 à Virton. Cette victoire griffée par Lenny Nangis (59e) et Jarno Libert (79e) a propulsé les Bruxellois en 4e position avec 16 points, tout comme le Lierse (3e). Quant aux Gaumais, ils se retrouvent derniers (12 points). Vendredi, Mouscron a signé un troisième succès de rang, 0-2 à Waasland-Beveren. Longtemps à la traîne, les Hurlus ont recollé au peloton et se sont même hissés en 7e position avec 12 points tout comme Virton (8e). Beveren, qui n'a pris qu'un point sur neuf, conserve sa deuxième place avec 17 points, dix de moins que Westerlo. Samedi, le leader a mis fin à une série de deux matches sans victoire en refilant un carton, 1-5, au Lierse. (Belga)