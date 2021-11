ATP Finals - Constant et dominateur, Alexander Zverev bat Novak Djokovic

Alexander Zverev (ATP 3) a rejoint Daniil Medvedev en finale du Masters de tennis, les ATP Finals (dur/7,25 millions d'euros), samedi soir au Pala Alpitour de Turin. L'Allemand, plus constant durant les 2h28 du match, a battu le N.1 mondial serbe Novak Djokovic en trois sets : 7-6 (4), 4-6 et 6-3.

Le premier set de ce 11e duel entre les deux hommes, le 5e cette saison, d'un très haut niveau d'intensité, est tombé dans l'escarcelle du droitier de Hambourg. Auteur de davantage de coups gagnants et moins de fautes directes, il a logiquement pris les commandes du match en émergeant dans le jeu décisif. Malgré la perte du second set (4-6), Zverev a repris sa marche en avant dans l'ultime set, enlevé 6-3 à la faveur d'un ultime break. Djokovic pouvait, en cas de victoire en finale dimanche, rejoindre le Suisse Roger Federer au nombre de victoire en Masters (6), ce qui aurait aussi fait de lui, à 34 ans, le plus vieux joueur à remporter le Masters, le second de plus de 30 ans après Federer en 2011. Assuré de terminer numéro 1 mondial pour la septième fois (un record), le Serbe a remporté en effet cinq fois le Tournoi des Maîtres, en 2008, 2012, 2013, 2014 et 2015. En début de programme, le Russe Daniil Medvedev était le premier à se hisser en finale grâce à un succès aisé (6-4, 6-2) contre le Norvégien Casper Ruud (ATP 8). Dauphin de Djokovic au classement ATP et récent lauréat de l'US Open, le Moscovite de 25 ans est tenant du titre. En 2020, il avait battu l'Autrichien Dominic Thiem en finale. Ce sera le 12e duel entre Medvedev et Zverev. Si le Russe mène 6-5, il a surtout a remporté les cinq derniers, dont celui en phase de groupes, enlevé 8-6 au jeu décisif du 3e. Après douze éditions à Londres entre 2009 et 2020, le Masters a pris la direction de l'Italie et de Turin. La ville du Piémont accueillera le traditionnel épilogue de la saison jusqu'en 2025. (Belga)