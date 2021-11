La finale neutralisée après une lourde chute de Mark Cavendish et Lasse Norman Hansen

La dernière journée de la 80e édition des Six Jours de Gand a été neutralisée dimanche après une lourde chute de Mark Cavendish et Lasse Norman Hansen. Le Britannique, qui boitait au moment de se relever, et le champion olympique danois voient donc leur compétition prendre fin prématurément.

(Belga)