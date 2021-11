Thierry Neuville a "profité" dimanche

Thierry Neuville (Hyundai) a bouclé la saison 2021 sur la 3e marche du podium du WRC après avoir pris la 4e place du rallye de Monza, 12e et dernière manche du championnat du monde. Un championnat qui verra les actuelles Word Rally Cars laisser la place à des voitures hybrides à partir de l'année prochaine.Neuville a donc disputé ce weekend son dernier rallye au volant de la Hyundai i20 Coupé WRC, lui qui a signé cinq scratchs en Italie, dont trois dimanche. "Aujourd'hui, je me suis concentré pour profiter des dernières étapes de la saison et des dernières courses de l'ère WRC", déclare le pilote belge sur le site de son écurie. "Nous avons connu des années incroyables avec cette voiture. J'ai hâte de vivre de nouvelles aventures en 2022 et d'autres moments mémorables avec l'équipe". Vainqueur des rallyes d'Ypres et de Catalogne cette saison, Thierry Neuville est monté sept fois sur le podium en 2021. C'est la première fois qu'il termine 3e du championnat, après avoir été cinq fois vice-champion du monde. (Belga)