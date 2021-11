Toprak Razgatlioglu s'offre son premier titre mondial en Superbike

Le Turc Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a gagné son premier titre mondial en catégorie moto Superbike dimanche en Indonésie, où se déroulait la dernière manche du championnat.

Razgatlioglu stoppe ainsi la domination de Jonathan Rea (Kawasaki), 2e du championnat, qui visait un septième titre consécutif après avoir été sacré six fois entre 2015 et 2020. Rea avait pourtant gagné la première course dimanche. Mais en se classant 2e, avec l'avance qu'il avait au championnat, Razgatlioglu s'est assuré du titre avant même le tout dernier départ. Le week-end a par ailleurs été compliqué par les pluies importantes en Indonésie, contraignant l'organisation à annuler une course ("superpole") et à repousser la course 1 du samedi au dimanche, avant la course 2. (Belga)