Afrique du Sud: l'ANC perd la mairie de Johannesburg

Le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain (ANC), a perdu le contrôle de Johannesburg, le conseil municipal ayant choisi lundi une femme issue de l'opposition à la tête de la mairie de la plus grande ville du pays.L'ANC a subi un revers historique lors des élections municipales début novembre, en passant pour la première fois sous la barre des 50% à un scrutin. Jusque-là, le parti de Nelson Mandela avait remporté tous les votes à la majorité absolue depuis les premières élections démocratiques du pays en 1994. Mpho Phalatse, du parti de l'Alliance démocratique (DA), devient la première femme noire à diriger la mairie de Johannesburg et la première femme depuis 1946. Il s'agit de la quatrième nomination comme maire de Johannesburg cette année: l'un est mort du Covid-19, un autre a été tué dans un accident de voiture. Le maire sortant, Mpho Moerane, qui était en poste depuis octobre, a perdu face à Mme Phalatse à 121 voix contre 144. Né en 2000 de la fusion de trois partis "blancs", le DA a été le plus grand parti d'opposition pendant près de 20 ans. Longtemps vu comme le parti de la classe moyenne blanche, il a ensuite attiré de nombreux électeurs noirs, avant d'être rattrapé par des allégations de racisme. Mpho Phalatse va désormais devoir convaincre ses alliés de continuer à travailler avec elle, ce que n'avait pas réussi à faire le précédent maire issu du DA, qui avait dû quitter ses fonctions après que ses partenaires de la coalition s'étaient tournés vers l'ANC. (Belga)