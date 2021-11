Un homme surpris en train de filmer dans les toilettes des dames sur un campus anversois

Un homme a été surpris en train de filmer dans les toilettes pour dames du centre de formation Vesta à Ranst (Anvers), a indiqué le parquet d'Anvers confirmant une information du Nieuwsblad. L'homme a été interpellé et interrogé.

Un trentenaire, employé externe à l'école de formation pour la police et les services d'urgence de la province d'Anvers, a été interpellé et emmené pour interrogatoire. Celui-ci avait caché un smartphone dans le faux plafond des toilettes des femmes pour les filmer. Le suspect a avoué et son domicile a été perquisitionné. Son téléphone portable a été saisi pour analyse. L'homme a ensuite été libéré, a confirmé le parquet d'Anvers. On ne sait pas depuis combien de temps l'employé se livrait à de telles pratiques. L'enquête se poursuit. (Belga)