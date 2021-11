Internationale Emmy Awards - Le programme de la VTM "Da's Liefde" n'a pas été couronné d'un Emmy Award

Le programme de la chaine flamande VTM "Da's Liefde" de la maison de production Shelter est passé tout près d'une reconnaissance à l'international lors de la cérémonie des Emmy Award, les récompenses de la télévision américaine. La production belge était nommée dans la catégorie "divertissement non scripté", mais le prix a été attribué à une émission diffusée au Royaume-Uni."Da's Liefde", diffusé en début d'année sur VTM, suivait le comédien Jens Dendoncker qui testait la science de l'amour en pratique. Le programme était en lice avec des émissions sud-coréenne ("I-Land"), mexicaine ("The Masked Singer", saison 2) et britannique ("The Masked Singer"). C'est cette dernière qui a en fin de compte été récompensée. La maison de production Shelter a déjà remporté par le passé des Emmy Awards, notamment pour "Benidorm Bastards" (2011), "Wat Als?" (2014) et "Hoe zal ik het zeggen?" (2018). Les prix Emmy Awards sont attribués chaque année à New York par l'International Academy of Television Arts & Sciences et récompensent des programmes télévisés réalisés en dehors des USA. En tout, il y avait 44 nominations issues de 24 pays dans 11 catégories. (Belga)