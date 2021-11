Ligue des Champions - Ronaldo propulse Manchester United en huitièmes de finale

La 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions a été riche en action dans le groupe F, où la lutte pour la qualification est âpre entre la Villarreal, l'Atalanta et les Young Boys de Berne. Manchester United a réussi à passer au prochain tour en battant la Villarreal, 0-2, tandis que les Young Boys et l'Atalanta ont fait match nul, 3-3.

Manchester United, qui disputait son premier match depuis le renvoi d'Ole Gunnar Solksjaer, s'est assuré un ticket pour le prochain tour en s'imposant en déplacement à Villarreal, 0-2. Pour la première fois sous les ordres de leur entraîneur intérimaire Michael Carrick, les Red Devils ont triomphé grâce à des buts de Cristiano Ronaldo (78e) et Jadon Sancho (90e). Le Portugais a porté son total à 141 buts en 185 matchs en Ligue des Champions, un record. Dans l'autre rencontre du groupe, les Young Boys et l'Atalanta se sont quittés dos à dos à l'issue d'un match disputé, 3-3. Zapata a ouvert le score pour Bergame (10e) avant l'égalisation de Siebatcheu (39e). Palomino a redonné l'avantage aux visiteurs en début de deuxième période (51e), mais les Suisses ont pris la tête grâce à Sierro (80e) et Hefti (84e). L'ultime but de la rencontre est venu de Muriel (88e), qui a remis les équipes à égalité. Au classement, Manchester United est en tête avec 10 points. Tout reste à jouer pour la Villarreal, 2e avec 7 points, et l'Atalanta, 3e avec 6 points, qui seront opposées lors de la dernière journée. Les Young Boys, 4e avec 4 points, auront besoin d'un miracle pour se qualifier pour le prochain tour. (Belga)