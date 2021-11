Les écoles flamandes commenceront aussi les vacances d'hiver plus tôt cette année

Tout comme les enseignants et élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles, ceux de la Région flamande auront l'autorisation de quitter leur école le vendredi 24 décembre - jour du Réveillon - plus tôt, dès midi, a indiqué mercredi le cabinet du ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts (N-VA).La décision du ministre Weyts a déjà été communiquée aux écoles le mois dernier. Le vendredi 24 décembre reste un jour d'école, mais les établissements scolaires, les académies et les centres d'éducation pour adultes ne doivent pas proposer de cours l'après-midi ou le soir. La même décision avait été prise en 2010 et en 2004, lorsque la veille de Noël tombait également le dernier jour de cours. Côté francophone, la circulaire qui sera prochainement distribuée par la ministre de l'Enseignement Caroline Désir, prévoit qu'une demi-journée de congé soit octroyée aux élèves et professeurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles le vendredi 24 décembre, sous forme de dispense de service. Il ne sera pas demandé aux écoles de prévoir une garderie l'après-midi. La dernière fois qu'une telle dispense avait été prévue, car le réveillon de Noël n'était pas un jour de congé scolaire, remonte à il y a onze ans. (Belga)