Ligue des Champions - Le Club de Bruges dominé par Leipzig (0-5) passe dernier de son groupe

Le Club de Bruges s'est incliné 0-5 à domicile face à Leipzig pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Champions dans le groupe A.

Les Allemands menaient déjà 4 à 0 au repos grâce à des buts de Nkunku (12), Forsberg (17 sur penalty et 45+1) et André Silva (26). Le score de forfait était l'oeuvre de Nkunku dans les arrêts de jeu (90+3). C'est la 3e défaite des Bruges qui glisse à la dernière place de son groupe dépassé par son adversaire du jour (4 points tous les deux). Seule la troisième place de la poule permet d'être reversé en Europa League. Lors de la dernière journée le 7 décembre, Bruges se rend au PSG alors que Leipzig accueille Manchester City, vainqueur des Parisiens (2-1) mercredi. Le PSG et City sont qualifiés pour les 8es de finale de cette Ligue des Champions. (Belga)