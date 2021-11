Ligue des Champions - Les clubs déjà qualifiés pour les 8e de finale

Manchester City, le Paris SG, le Real Madrid, l'Inter Milan et le Sporting Portugal se sont ajoutés à la liste des clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, à l'issue des rencontres de la 5e journée disputées mercredi.

Les qualifiés . Groupe A Manchester City et Paris SG . Groupe B Liverpool . Groupe C Ajax Amsterdam, Sporting Portugal . Groupe D Real Madrid, Inter Milan . Groupe E Bayern Munich . Groupe F Manchester United . Groupe H Juventus Turin et Chelsea (Belga)