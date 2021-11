Coupe de Belgique - Après Roulers, Maaseik à son tour éliminé, Alost complète le tableau des demi-finales

Alost s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Belgique de volley (messieurs) mercredi soir au détriment de Maaseik. Les Alostois ont réussi à surprendre les champions de Belgique 2019 au bout de cinq sets: 25-19, 25-23, 22-25, 22-25 et 15 à 12.

Haasrode Louvain, Gand et Menin, tombeur de Roulers, tenant du titre et vainqueur des six dernières éditions, s'étaient qualifiés mercredi pour le dernier carré. A l'issue d'un match unique, Roulers a été éliminé par Menin qui s'est imposé 1 set à 3 (23-25, 21-25, 25-22 et 22-25). Gand a battu Achel 3 sets à 0 (34-32, 25-21 et 25-23) et Haasrode Louvain a dominé Waremme B, formation de Nationale 2, 3 sets à 0 (25-15, 25-15 et 25-17). Les demi-finales auront lieu en match aller et retour. Elles opposeront Menin à Gand et Haasrode Louvain à Alost. La finale est prévue le 27 février au Sportpaleis d'Anvers. (Belga)