La règle des buts à l'extérieur éliminé aussi en Amérique du Sud

La CONMEBOL, la confédération sud-américaine de football, a annoncé jeudi la suppression de la règle du but à l'extérieur dans les matchs aller-retour des tournois qu'elle organise.

"Désormais, tous les buts des tournois de la CONMEBOL auront la même valeur, les nombreux buts à l'extérieur ne seront plus considérés comme un facteur pour départager. Avec cela, nous visons une plus grande justice sportive." En Copa Libertadores, la principale compétition sud-américaine, la règle du but à l'extérieur avait été introduite en 2005, mais n'était pas d'application en finale, jouée en aller-retour jusqu'en 2018. En Europe, l'UEFA a supprimé la règle du but à l'extérieur dans ses compétitions depuis cette saison. (Belga)