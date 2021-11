Vaccination obligatoire du personnel soignant - Une trentaine de personnes devant le CHR de Huy

Une trentaine de personnes se trouvaient jeudi après-midi face à l'entrée du CHR de Huy. Ils entendaient dénoncer le manque de personnel persistant au niveau des soins de santé ainsi que le risque de voir cette situation s'aggraver davantage en raison des sanctions envisagées à l'égard du personnel non vacciné.Après le Luxembourg lundi, le Brabant wallon mardi, Bruxelles mercredi et avant le Hainaut vendredi, des actions étaient prévues à divers endroits de la province de Liège. À l'appel de la CSC Services publics, les soignants souhaitaient sensibiliser patients et visiteurs aux problèmes qu'ils vivent au quotidien. "Nous sommes pour la vaccination comme outil de lutte contre la pandémie, mais nous nous opposons aux mesures et sanctions liées au choix du personnel. Il y a déjà un problème concernant les effectifs avec des lits qui ont déjà été fermés. Avec les maladies, les démissions ou encore les burn-out, la situation est déjà critique. Si les soignants qui ne souhaitent pas se faire vacciner sont sanctionnés et mis au chômage, ce sera dramatique", explique Lina Cloostermans, coordinatrice soins de santé CSC Services publics. Cette dernière estime que l'information continue de la population reste la meilleure solution. Après le CHR de la Citadelle à Liège, le CHR de Verviers et le CHR de Huy, une action symbolique a également été organisée devant la Résidence Les Prés Brion à Huy. Lina Cloostermans ajoute enfin qu'une consultation aura lieu le 30 novembre au sein des comités francophones afin de connaître l'avis des travailleurs sur une éventuelle participation des structures de soins du secteur public à la journée d'action annoncée le 7 décembre. (Belga)