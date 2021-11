Coronavirus - Les ministres de l'Enseignement proposeront des mesures supplémentaires d'ici lundi

Les ministres de l'Enseignement se réuniront durant le week-end et proposeront d'ici lundi des mesures en matière de séparation des groupes, d'activités extra-scolaires, de port du masque et de ventilation, a annoncé le Premier ministre Alexander De Croo vendredi, à l'issue du Comité de concertation."Nous savons que le monde de l'enseignement est très hétérogène et les ministres se réuniront pour mettre en place des mesures supplémentaires", a-t-il ajouté. "Il n'y aura pas de (fête) de Saint-Nicolas dans les écoles", a d'ores et déjà annoncé le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet sur la RTBF, à son entrée dans la salle de la conférence de presse. (Belga)