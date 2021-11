Des bâtiments ont été incendiés et des magasins pillés vendredi à Honiara, la capitale des îles Salomon, au troisième jour d'émeutes et au moment où l'Australie a commencé à déployer une force de maintien de la paix.Des milliers de personnes, certaines armées de haches et de couteaux, s'en sont pris au quartier chinois et au centre des affaires de la ville, a constaté un journaliste de l'AFP. (Belga)