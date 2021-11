DP World Tour - L'Alfred Dunhill Championship de golf annulé

Suite au nouveau variant COVID-19 en Afrique du Sud, le Sunshine Tour et le DP World Tour (ex-European Tour) ont annoncé un certain nombre de changements pour les deux prochains tournois du Summer Swing qui se joueront en Afrique du Sud.L'Open d'Afrique du Sud, prévu du 2 au 5 décembre au Gary Player Country Club de Sun City, aura lieu mais le tournoi continuera d'être un événement du Sunshine Tour et sera doté de 500 000 dollars, au lieu de 1,5 millions. L'Alfred Dunhill Championship, qui devait se jouer au Leopard Creeck Country Club du 9 au 12 décembre, a été annulé en raison de l'impact négatif des restrictions de voyage des joueurs engagés. Le Joburg Open, qui se déroule actuellement au Randpark, sera achevé. Le tournoi, qui comptait à l'origine 156 golfeurs, a entre-temps été ramené à 131 concurrents. Les joueurs anglais, en particulier, ont décidé avant le début du deuxième tour de ranger leurs clubs. Tout comme le premier, le deuxième tour n'a pas pu être terminé en raison de l'obscurité. Kristof Ulenaers est en 42ème position alors qu'il lui reste neuf trous à jouer. (Belga)