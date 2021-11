Trois morts dans une fusillade ciblant un bus au Kosovo

Trois personnes ont été tuées vendredi soir au Kosovo lorsque des inconnus ont tiré sur un bus transportant des étudiants. Deux garçons âgés de 19 et 17 ans ainsi que le chauffeur du véhicule sont décédés, rapportent les médias locaux. Un passager aurait par ailleurs été blessé.Le bus a été pris pour cible près du village de Gllogjan, à quelque 90 km à l'ouest de la capitale Pristina. La cause de cette fusillade n'a pas encore été déterminée mais depuis l'année dernière, les craintes d'un regain de violence entre la majorité albanaise à prédominance musulmane et la minorité serbe dans ce pays des Balkans ont augmenté. Le Kosovo a été en proie à un conflit sanglant entre 1998 et 1999 qui a opposé, dans ce qui était à l'époque une province du sud de la Serbie, la guérilla indépendantiste aux forces serbes. Le conflit a fait 13.000 morts. (Belga)