Incendie d'une caravane dans une ferme du Tournaisis

Stationnée dans un hangar à paille, une caravane a été détruite cette nuit dans une exploitation agricole de Celles, près de Tournai. L'incendie est accidentel. La personne qui dormait dans la caravane a été intoxiquée et admise en milieu hospitalier à Tournai.Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi, à 02h15 du matin, qu'un incendie s'était déclaré dans une ferme implantée au lieu-dit le Haut Hameau à Molenbaix, dans l'entité de Celles. Deux autopompes, trois camions-citernes, deux camions-échelles et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. "A notre arrivée sur place, nous avons constaté qu'une caravane abritée dans un hangar à foin était la proie des flammes. La personne qui dormait dans cette caravane avait pu quitter son abri. Ayant inhalé des fumées, cette personne a été admise pour un contrôle CO au service des urgences du Centre hospitalier du CHwapi de Tournai", explique le capitaine Grégory Petit qui a dirigé l'intervention. Selon l'officier, un bonnet séchant sur un radiateur électrique placé dans la caravane est à l'origine de cet incendie qui a entièrement détruit la caravane. Des escarbilles provenant de cette caravane embrasée ont communiqué le feu à des ballots de foin qui ont pu être sortis par le fermier. Une vingtaine de m2 de la toiture du hangar ont aussi été détruits par les flammes. Les pompiers sont restés trois heures sur les lieux. On ne déplore aucun blessé. (Belga)