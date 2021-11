Coronavirus - L'agence flamande de la santé porte plainte contre le call center Yource

L'agence flamande Soins et Santé va porter plainte contre le call center Yource, une des entreprises qui fait partie du consortium chargée des suivis de contacts en Flandre.L'agence porte plainte après la publication d'un article du journal Het Laatste Nieuws où il est question d'une possible fraude chez une filiale de Yource. La collaboration avec l'entreprise a été immédiatement arrêtée et un audit externe a été commandé pour les autres entreprises du consortium. "Nous voulons enquêter de manière approfondie sur la méthode de travail et les fausses facturations de Yource devant les tribunaux et, si les soupçons de fraude sont confirmés, récupérer tous les paiements de fausses factures", a déclaré Dirk Dewolf, administrateur général de l'agence Soins et Santé. (Belga)