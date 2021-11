Deuxième défaite de rang pour Alexis Saelemaekers et l'AC Milan, victoire pour Théate

Alexis Saelemaekers, titulaire, et l'AC Milan ont connu une 2e défaite consécutive dimanche après-midi pour le compte de la 14e journée de Serie A. Les Milanais se sont inclinés 1-3 à domicile contre Sassuolo alors qu'ils menaient au score.L'ancien Anderlechtois est resté sur la pelouse pendant 80 minutes et a été remplacé alors que le score était déjà acquis pour les visiteurs. Tout avait pourtant bien commencé pour les Rossoneri qui avaient ouvert la marque par l'entremise d'Alessio Romagnoli à la 21e minute de jeu (1-0). Sassuolo n'allait pas douter longtemps, puisque les Verts et Noirs revenaient au score 3 minutes plus tard grâce à Gianluca Scamacca(24e, 1-1). Ils finissaient par prendre l'avantage sur un auto-but de Simon Kjaer peu après la demi-heure de jeu (33e, 1-2), avant de marquer le but du break par l'intermédiaire de Domenico Berardi (66e, 1-3), qui confirmait la deuxième défaite d'affilée des Milanais. De son côté, Bologne, avec Arthur Théate toute la rencontre, s'est imposé 0-1 sur la pelouse de la Spezia. Avec cette nouvelle défaite, Milan reste bloqué à 32 unités, à égalité avec Naples qui doit encore jouer. Bologne grimpe à la 9e place avec 21 unités, comme la Juventus. (Belga)