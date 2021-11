Élections en Algérie : participation "en-deçà" des espérances malgré une amélioration

La participation aux élections locales en Algérie samedi a été plus forte qu'aux précédents scrutins, gagnant 12 points par rapport aux législatives à environ 35%, mais elle est restée "en-deçà" des espérances, selon les commentaires des médias algériens dimanche.Le président de l'Autorité électorale indépendante ANIE, Mohamed Charfi a annoncé une participation de 35,97% pour les municipales et 34,39% pour les départementales, avec à chaque fois plus de 8 millions de votants sur 23 millions d'inscrits. Les résultats ne sont pas attendus avant plusieurs jours. Pour le quotidien El Watan, "les élections locales n'ont, malgré leur caractère de proximité, pas drainé des foules", illustration du fait que les électeurs "n'ont toujours pas confiance en l'acte électoral". El Watan a rappelé qu'aux précédentes élections locales en 2017, l'affluence avait dépassé les 44%, avec plus de dix millions d'électeurs sur 22 millions. L'ANIE a rejeté dès samedi toute comparaison avec les élections locales organisées sous l'ère de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika (1999-2019). Son président a expliqué que les modes de scrutin étaient différents et qu'on ne pouvait comparer qu'avec les votes organisés depuis la présidentielle de décembre 2019 qui a vu l'élection du président Abdelmajid Tebboune, avec 58% des suffrages et près de 40% de participation. Pour M. Charfi, la participation aux élections de samedi a fait "un bond en avant" par rapport aux législatives de juin, marquées par le plus fort taux d'abstention de l'histoire algérienne, avec seulement 23% de votants. Ces scrutins constituaient un nouveau test pour le président Tebboune, qui a promis de renouveler toutes les institutions de l'ère Bouteflika qu'il jugeait "gangrénées par la fraude et l'argent sale". Pour le quotidien El Khabar, "malgré une amélioration", la participation est restée "en-deçà du niveau (souhaité), étant donné que les élections locales suscitent toujours l'intérêt des citoyens". Même opinion pour Echorouk, qui a décerné la "mention acceptable" au taux de participation. (Belga)