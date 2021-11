Eli Iserbyt s'impose à Besançon après un duel intense avec Toon Aerts et creuse l'écart

Leader du général, Eli Iserbyt a remporté la 8e manche (sur 16) de la Coupe du monde de cyclocross, dimanche, à Besançon, en France. Le coureur de Pauwels Sauzen Bingoal a devancé Toon Aerts au terme d'un duel intense. Le Néerlandais Pim Ronhaar a pris la troisième place.Sans Quinten Hermans et le champion d'Europe néerlandais Lars van der Haar, Toon Aerts et Eli Iserbyt prenaient le meilleur départ. Le duo creusait d'emblée l'écart. Les deux hommes restaient ensemble jusqu'au cinquième des six tours, quand Iserbyt lâchait prise face aux multiples attaques d'Aerts. Ce dernier glissait cependant quelques mètres plus loin et voyait Iserbyt le dépasser. Iserbyt entamait le dernier tour avec 4 secondes d'avance sur Aerts. Iserbyt résistait bien dans le dernier tour malgré une petite frayeur peu avant l'arrivée et s'en allait décrocher, un cinquième succès en Coupe du monde cette saison. Le coureur de Pauwels Sauzen Bingoal conforte sa première place au classement général, qu'il domine avec 285 points. Aerts occupe la deuxième place avec 206 unités. Le jeune Néerlandais Pim Ronhaar franchissait la ligne en troisième position à 1:44, précédant Michael Vantourenhout et le Néerlandais Corné van Kessel. La prochaine manche se disputera le 5 décembre à Anvers. (Belga)