Jupiler Pro League - Zulte Waregem s'impose contre le Beerschot et se donne de l'air en bas de classement

Zulte Waregem s'est imposé 2-0 dimanche contre le Beerschot dans leur match comptant pour la 16e journée de Jupiler Pro League. Une victoire précieuse qui permet au Essevee, 17 points, de s'éloigner de la zone rouge, au contraire des Anversois, lanterne rouge avec 9 points.

Dans cette rencontre de bas de classement, véritable match à six points, ce sont les joueurs de Zulte Waregem qui vont prendre le meilleur départ : première possibilité et premier but ! Un centre de Dereck Kutesa dans le grand rectangle trouvait Zino Gano de la tête qui reprenait victorieusement de la tête pour porter le Essevee aux commandes (3e, 1-0). Neuvième but cette saison pour le buteur de Zulte Waregem. À la 12e minute, Kutesa se transformait en buteur et doublait la mise pour le Essevee avec l'aide de Mike Vanhamel, le portier du Beerschot. Ce dernier se trouait littéralement sur l'envoi du Suisse qui rebondissait juste devant lui et finissait au fond de ses filets. Depuis le quart d'heure, le Beerschot était plus à son affaire et jouait mieux, mais sans pour autant se créer de très grosses occasions. Au contraire de Zulte qui passait près du 3-0 à la 40e via Kutesa en contre. Il se retrouvait en face-à-face avec Mike Vanhamel, mais ratait de peu le but en envoyant le cuir au-dessus des cages. Au retour des vestiaires les Beerschotmen se montraient plus pressants et incisifs, mais ne parvenaient pas à revenir au score, malgré des opportunités de Ramiro Vaca Ponce (66e) ou encore Musashi Suzuki (70e) bien détournées par Sammy Bossut. De son côté, Zulte gérait tranquillement la fin de rencontre, bien aidé par des Anversois résignés. (Belga)