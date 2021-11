Le PSG renverse Saint-Etienne, mais s'inquiète pour Neymar

Le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-3 à Saint-Etienne, dimanche, dans le cadre de la 15e journée du championnat de France.

Mené après le but d'ouverture de Denis Bouanga (23e), le PSG a renversé la situation grâce à Marquinhos (45e+1 et 90e+1) et Angel Di Maria (79e), alors que Saint-Etienne évoluait à dix depuis la 45e minute et le rouge reçu par Timothee Kolodziejczak (45e). Le PSG a célébré les premières minutes de Sergio Ramos, titularisé en défense, qui n'avait pas encore pu débuter sous ses nouvelles couleurs en raison de problèmes récurrents à un mollet. Par contre, les Parisiens s'inquiètent pour la blessure de Neymar. Sur un tacle d'Yvann Maçon, le N.10 parisien est retombé sur son adversaire et sa cheville gauche s'est tordue sur l'impact. Affichant immédiatement sa douleur, Neymar a été contraint de sortir sur une civière à la 87e minute de jeu, remplacé par Eric Junior Dina Ebimbe. Le PSG rencontrera le Club de Bruges lors de la dernière journée de la Ligue des Champions le 7 décembre. (Belga)