Lucinda Brand en démonstration lors de la 8e manche de la Coupe du monde de cyclocross

Lucinda Brand s'est imposée dimanche à Besançon, en France, dans la 8e manche (sur 16) de la Coupe du monde féminine de cyclocross. La championne du monde néerlandaise, qui a fait toute la course en tête, a devancé la Canadienne Maghalie Rochette et sa compatriote Denise Betsema, sur qui elle creuse l'écart au classement général.

Brand s'isolait en tête après 500 mètres de course. La championne du monde et d'Europe prenait d'emblée une avance confortable et restait seule devant durant toute la course. Derrière elle, la Canadienne Maghalie Rochette lâchait la Néerlandaise Denise Betsema pour prendre la deuxième place à 26 secondes de Brand. Betsema arrivait à 34 secondes de sa compatriote, évitant le retour de deux autres Néerlandaises, Fem van Empel (+0:37) et Puck Pieterse (+0:44). Brand signe son 8e succès de la saison, son 3e en Coupe du monde, où elle conforte sa première place au général. Avec 252 points, la Néerlandaise devance désormais sa compatriote Betsema de 29 points. La prochaine manche se déroulera à Anvers le 5 décembre. (Belga)