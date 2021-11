Météo - Des averses hivernales et quelques flocons en Ardenne

Des bancs de brouillard et des plaques de givre seront possibles par endroits ce dimanche matin, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les averses (hivernales) concerneront principalement l'ouest et le nord-ouest du pays. Quelques flocons sont également annoncés en Ardenne. Le thermomètre affichera entre 0 degré en haute Ardenne et 6 degrés à la Côte, sous un vent faible à assez fort au littoral.Ce soir, des averses hivernales se produiront encore localement, ensuite le temps redeviendra plus sec. Les températures redescendront aux alentours de -3 degrés en Ardenne à 4 degrés en bord de mer. Lundi, il fera encore frisquet mais le risque d'averses sera assez réduit. Maxima de l'ordre de 0 à 7 degrés. (Belga)