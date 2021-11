Neymar sort sur une civière à Saint-Etienne, touché à une cheville

L'attaquant du Paris SG Neymar, victime d'une impressionnante torsion de la cheville gauche, a été contraint de sortir sur une civière dimanche à Saint-Etienne en Ligue 1 (3-1), une blessure inquiétante pour le Brésilien, sorti en larmes.

Sur un tacle d'Yvann Maçon, le N.10 parisien est retombé sur son adversaire et sa cheville gauche s'est tordue sur l'impact. Hurlant de douleur, Neymar a été contraint de sortir sur une civière à la 87e minute de jeu, remplacé par Eric Junior Dina Ebimbe. "Pour le moment, il n'y a rien à dire. Il y a la douleur par rapport à la torsion de sa cheville. Il va passer des examens lundi pour en savoir un peu plus sur sa blessure", a commenté son entraîneur Mauricio Pochettino en conférence de presse. C'est un coup d'arrêt pour l'international brésilien et un coup dur pour le PSG à l'approche d'un rude enchaînement d'affiches en Ligue 1: Nice mercredi, Lens le week-end prochain, Monaco dans deux semaines... Il faudra voir quelle est la durée d'absence de "Ney", qui avait souvent souffert d'entorses aux chevilles pendant ses années barcelonaises (2013-2017) et encore récemment, en décembre 2020, avec une entorse à la cheville gauche après avoir subi un tacle de son compatriote Thiago Mendes contre Lyon. Neymar, 29 ans, n'a pas été épargné par les blessures depuis son arrivée au PSG, en 2017, ses deux premières saisons ayant notamment été écourtées à cause de fractures au pied droit. "Malheureusement ces déboires font partie de la vie d'un athlète", a réagi l'attaquant sur son compte Instagram. "Maintenant c'est comme ça, il faut relever la tête et aller de l'avant. Je reviendrai meilleur et plus fort." (Belga)