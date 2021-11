Phase de vigilance renforcée maintenue sur les routes wallonnes

La vigilance est toujours renforcée et la situation sur le réseau routier wallon continue de faire l'objet d'un suivi régulier. À l'heure actuelle, aucune mesure de restriction relative à la circulation des poids lourds de plus de 13 mètres n'est envisagée, indique dimanche soir la Cellule d'action routière (CAR).Des plaques de givre ou de glace ainsi que du brouillard givrant pourront se produire au sud du pays. Sont attendus des minima de -4 degrés dans les Hautes Fagnes et de 0 voire un peu moins dans le centre du pays. (Belga)