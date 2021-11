Premier but de la saison pour Jérémy Doku lors de la victoire de Rennes à Lorient

Jérémy Doku a trouvé le chemin des filets avec Rennes lors de la 15e journée de Ligue 1 ce dimanche contre Lorient. Monté au jeu à la 69e minute, l'ailier des Diables Rouges a marqué le deuxième but de son équipe moins de dix minutes plus tard.De retour la semaine dernière sur le banc des Bretons, l'ancien Anderlechtois débutait également ce dimanche sur le banc pour le déplacement des siens à Lorient. Monté au jeu à la 69e minute alors que le score était encore de 0-0, le feu follet de 19 ans a doublé la marque pour les Rennais à peine deux minutes après l'ouverture du score de Gaëtan Laborde (76e, 0-1). Dans le même temps, Matz Sels et Strasbourg sont allés chercher un point sur le terrain de l'AS Monaco (1-1) où Eliot Matazo a disputé les 20 dernières minutes. De son côté, Reims, avec Wout Faes titulaire et Thomas Foket monté à la mi-temps, a pris le meilleur sur Clermont en gagnant 1-0 à domicile. Au classement, Rennes reprend la deuxième place avec 28 points. Strasbourg est 7e avec 19 points et possède un point d'avance sur Monaco. Reims occupe le 14e rang avec 16 unités. (Belga)