Yves Vanderhaeghen remercié au Cercle de Bruges

Le Cercle de Bruges a décidé de se passer des services de son entraîneur, Yves Vanderhaeghen, a annoncé le club brugeois dimanche après avoir pourtant conquis sa troisième victoire en Jupiler Pro League, 3-1 contre Malines la veille.

Ce résultat ne masque pourtant pas le mauvais début de saison du Cercle qui navigue à l'avant-dernière place du championnat de Belgique avec 13 points en 16 rencontres. "Aussi difficile soit-il de prendre cette décision, les résultats sportifs après 16 matches sont insuffisants et un changement d'entraîneur est essentiel", a commenté le Cercle de Bruges dans son communiqué. Le club annoncera "bientôt" le nom de son prochain entraîneur. Yves Vanderhaeghe, 51 ans, était arrivé en février au Cercle de Bruges, trois jours après avoir été remercié à Courtrai. Il prenait alors la succession de l'Anglais Paul Clement. Yves Vanderhaeghe revenait alors dans le club où il a débuté en tant que joueur en 1987. Après deux passages à Courtrai et d'autres à Ostende et La Gantoise, il en était à son quatrième club de l'élite belge. (Belga)